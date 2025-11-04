日本トイザらスは10月29日から12月31日までの期間中、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストアにて、「生活応援特価セール」を開催する。生活応援特価セール同セールでは、日々の子育てを支える人気アイテムを中心に、厳選40品目以上を特別価格で提供する。ベビーザらスのオリジナルブランド「ウルトラプラス(ULTRA Plus)」シリーズからは、スヌーピーデザインの紙おむつ・おしりふき