「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）優勝パレード後にドジャースタジアムで祝勝イベントが行われた。地元スポーツ専門局「ＳｐｏｒｔｓｎｅｔＬＡ」でド軍専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんが自身のインスタグラムを更新。「みんな愛してる！ＬＡ」と記し、パレードのバスの上で撮った選手らの写真を投稿した。大谷翔平投手と真美子夫人がほほを寄せ合うようにしてレンズに向かって笑みを浮