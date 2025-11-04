くふうハヤテは４日、本拠地のちゅ〜るスタジアム清水でトライアウトを実施した。書類審査を通過した６９人中６３人が、１次試験に臨んだ。５日の２次試験には、合格者とＮＰＢ１２球団でプレーした７選手、くふうハヤテ所属の再受験２選手が参加する予定。最終的な合格通知は、１２月までに発表される。参加者には、阪神・佐藤輝明内野手の弟で、関西独立リーグ堺シュライクスの佐藤太紀外野手や、元オイシックス松尾翔二朗外