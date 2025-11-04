東京電力福島第一原発事故の被災地に設定された「特定帰還居住区域」のうち、福島県双葉町の一部地域で４日、立ち入り規制が緩和された。午前９時にバリケードが開放され、住民は残された自宅に向かった。特定区域は、原発事故に伴う帰還困難区域の中で帰還希望者がいるエリアを対象に国が設定し、住民帰還に向けて除染やインフラ整備を進めている。同町は、特定区域約５３０ヘクタールのうち約１１０ヘクタールについて来年度