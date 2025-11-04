【水原千鶴 最初の出会い】 2026年10月 発売予定 価格：19,250円 海外のホビーメーカー「Hanabee」は、フィギュア「水原千鶴 最初の出会い」を2026年10月に発売する。価格は19,250円。 本製品は、アニメ「彼女、お借りします」より、主人公の「水原千鶴」を1/6スケールでフィギュア化したもの。 アニメ第1話で登場した際の私服姿を表現しており