運動の楽しさを知ってもらおうと、プロサッカーチーム「ロアッソ熊本」のスクールコーチが小学生にサッカーを教えました。 【写真を見る】サッカーって楽しい！ 小学生が「ロアッソ熊本」スクールコーチと一緒に体を動かす「きずなキャラバン」 ロアッソ熊本スポーツクラブでは、子どもたちにサッカーを通じて体を動かす楽しさや、チャレンジすることの大切さを伝