日本マクドナルドは11月5日、「三角チョコパイ ティラミス」(税込190円〜)を5年ぶりに発売する。全国の「マクドナルド」(一部店舗を除く)で取り扱う。販売期間は11月下旬までを予定。マクドナルドの「三角チョコパイ」は、2007年から販売する秋冬の定番ホットスイーツ。何層にも重ねたサクサクのパイ生地に、とろりとしたクリームが入っており、毎年異なるフレーバーを展開している。〈大人のためのコク深スイーツ、“ザクとろ”食