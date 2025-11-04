実写版「ONE PIECE」シーズン3に登場する新キャラクター、Mr.2・ボン・クレー役として、ノンバイナリーの俳優・コメディアンのコール・エスコラが起用されたことがわかった。 「ONE PIECE」はシーズン2の配信に先立ち、すでにシーズン3の制作が発表済み。今回の発表は、シーズン3初の新キャスト情報となる。