【モデルプレス＝2025/11/04】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が11月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。品数豊富な手作りの夕食メニューを公開し、反響が寄せられている。【写真】40歳元モー娘。「お店みたい」6品並んだ豪華夕食◆石川梨華、牛すじ煮込みなど豪華6品を披露石川は「今夜のメニュー」と、この日の夕食を公開。「牛すじ煮込み」や「カジキマグロのガリバタ醤油炒め」といったメイン料理に加え、「韓国風