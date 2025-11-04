メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県岡崎市で、県内初の本格的アウトレットモールとなる、「三井アウトレットパーク岡崎」がオープンしました。 セレモニーには、岡崎市出身の俳優・佐野勇斗さんらが出席しました。 「三井アウトレットパーク岡崎」には、日本初出店32店舗を含む180店舗が出店しています。 約4200平方メートルの公園型施設「OKAZAKI MARKET」には、子ども向けの遊