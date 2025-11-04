【ドールズフロントライン2：エクシリウム スオミ 煌海のエルフVer.】 2027年1月 発売予定 価格：22,000円 海外メーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「スオミ 煌海のエルフVer.」を2027年1月に発売する。価格は22,000円。 本商品はゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」のキャラクター「スオミ」を1/6スケールフィギュア