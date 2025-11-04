1人の遺体が発見された山形市の火災現場から中継です。■小坂憲央アナウンサー山形市宮町3丁目の現場です。現場では警察と消防が午前9時半から実況見分を行っています。こちらは、「りょうしょのみや」と呼ばれ参拝に訪れる人も多い、「鳥海月山両所宮」の南側に位置する古い木造家屋が立ち並ぶ住宅密集地で、近所の人からは延焼を心配したという声が聞かれました。当時、火事を目撃した近くの住民によりますと、玄関から火