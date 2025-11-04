桂林市叠彩山の仙鶴洞から見た風景。（１０月２５日撮影、桂林＝新華社記者／陸波岸）【新華社桂林11月4日】中国広西チワン族自治区桂林市は、奇岩や洞窟が連なる独特なカルスト地形で知られる。洞窟の中には、上下や左右に複雑に入り組んだ構造を持つものも多く、岩壁に仏像や詩文が刻まれたものもある。壮大な自然景観とともに、歴史と文化の宝庫を形づくっている。桂林市叠彩山の風洞の壁に彫られた仏像。（１０