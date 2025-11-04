山形県の山形市と河北町の住宅地で3日夜、火事が相次ぎました。このうち山形市では住宅が全焼し、焼け跡から1人の遺体が発見されました。近所の人「（煙に気づき）何？と思って外に出たら燃えていた。2階も全部燃えていた」警察や消防によりますと、山形市宮町3丁目で3日午後8時20分すぎ、近くの住民から「火事です。家が燃えています」と119番通報がありました。出火したのは斎藤賢一さん（62）の住まいで、火は出火から5時間40分