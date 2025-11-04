４人組ヴィジュアル系ロックバンド・Ｒｏｙｚが、来年９月１６日に初の日本武道館ワンマンライブを行うことが４日までに分かった。今年、結成１６年を迎え、９月２６日に東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで行ったライブは完売。その際、ボーカルの昴（すばる）は、ステージ上で「１６年たっても咲く花はある」という言葉を発していた。武道館公演のニュースは３日に東京・豊洲ＰＩＴで開催したフリーライブ内で発表