首相官邸で開かれた、外国人政策に関する関係閣僚会議の初会合＝4日午前政府は4日、外国人政策に関する関係閣僚会議の初会合を首相官邸で開いた。高市早苗首相は、一部の外国人による違法行為やルールの逸脱があるとして、国民が不安や不公平を感じていると指摘。「排外主義とは一線を画しつつも、こうした行為には政府として毅然と対応をする」と述べた。政府の司令塔機能強化と外国人による土地取得ルールの見直しを進める方針