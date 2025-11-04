俳優の岩城滉一（74）が、“オシャレすぎる”色鮮やかな自慢の愛車を披露し、話題となっている。【映像】色鮮やかなクラシックカーなど岩城滉一の愛車（複数カット）これまでにもYouTubeチャンネルで、天候などを考えてカスタムした北海道仕様の軽トラや、“夏に遊べる車”として所有しているミニモークなどの愛車を披露してきた岩城。“乗るのが1番楽しい”色鮮やかなクラシックカー披露2025年11月1日に投稿した動画では、