部下にボイコットされたアラフォーの雑誌編集者が柴犬専門雑誌を作る―。大東駿介さん主演のドラマ10『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜』（NHK総合・火曜10時〜）の第5回「シバは、家族のかすがいか」は臨時ニュース放送のため、11月4日に放送される。【写真】相楽の家で福助とボムが…原作は片野ゆかさんのノンフィクション『平成犬バカ編集部』。犬を通して編集部員の心がつながっていく様子を描くヒューマンドラマです。＊