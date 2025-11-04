中国外交部の報道官は11月3日、第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）が11月5日から10日まで上海で開催され、ジョージアのコバヒゼ首相、セルビアのマツット首相、ナイジェリアのタジュディーン下院議長、スロベニアのロトリッチ国民評議会議長などの外国指導者が招待され、開幕式および関連行事に出席する予定であると明らかにしました。（提供/CRI）