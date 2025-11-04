中区で車と自転車が衝突する事故がありました。 警察によりますと４日午前１０時半ごろ、中区基町で車と自転車が衝突する事故がありました。 自転車の高齢男性が転倒し、顔から出血していますが意識はあるということです。 警察が事故の詳しい原因を調べています。