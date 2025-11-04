秋の叙勲の伝達式が11月4日、静岡県庁で開かれ、受章者に鈴木康友知事から勲章が手渡されました。 【動画】秋の叙勲 受章者に伝達 鈴木康友知事「識見と経験発揮し次世代の育成を」＝静岡県庁 国や公共に貢献した人に授与される秋の叙勲に、静岡県内から78人が受章の栄誉に輝きました。 伝達式には28人が出席し、社会で顕著な功績をあげた人に贈られる「旭日章」では、旭日小綬章を受章した元富士市議会議員の影山正直さん、元