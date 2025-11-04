北広島町で氷点下を観測するなど県内の広い範囲で今季一番の冷え込みとなりました。 「めちゃくちゃ寒いです。家を出た瞬間に体がこわばりました」「１２月かなと思いました。夫用のウインドブレーカーを借りてきました」 ４日の最低気温は北広島町大朝で－１．３℃、神石高原町油木で－１．１℃など３地点で氷点下となりました。 中区で平年より２．８℃低い８．２℃、廿日市津田で１．５℃など１５地