静岡県河津町の「河津バガテル公園」では秋バラが見頃を迎え、訪れた人を楽しませています。 【写真を見る】「色が濃くて鮮やかで」秋バラ見頃 週末にはガイドツアーも 11月30日まで「秋バラまつり」＝静岡・河津バガテル公園 ＜来園者＞ 「このバラすごいね、色がね、目が覚めてびっくり。すごいきれい、赤」 フランス・パリのバガテル公園の姉妹園として知られる河津バガテル公園には、約1100品種6000株のバラが植え