静岡県下田市の小学生が10月30日、視覚障がい者が行うスポーツ、サウンドテーブルテニスを体験しました。 【写真を見る】目隠しし「サウンドテーブルテニス」 小学生が障がい者スポーツ体験、理解深める＝静岡・下田市 下田市立浜崎小学校ではサウンドテーブルテニスの選手を学校に招き、視覚障がいについて学びました。 サウンドテーブルテニスとは目隠しをしてプレーする卓球で、