俳優キム・ユジョンとキム・ヨンデが出演する韓国ドラマ『親愛なるX』が6日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランドスターにて配信されることが決定した。（後6：30〜／全12話／初回4話一挙配信、以降毎週木曜2話ずつ配信）【動画】キム・ユジョン×キム・ヨンデ、切なくも激しい愛の軌跡を描く…本作は人気ウェブトゥーンが原作の衝撃的なロマンス・スリラー。人生の最