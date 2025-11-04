タレントのイモトアヤコ（39）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。昨年購入した愛車『ハイエース』のメンテナンスの様子を公開した。【写真47枚】イモトアヤコがほれて購入…かっこよすぎる“カスタムハイエース”内外装全部見せイモトは昨年11月、以前より検討中だったGORDON MILLER MOTORS『GMLVAN V-01』の購入を発表し、納車される様子を公開。同車は、トヨタ『ハイエース』をベースに内外装をカスタムしたもので、「