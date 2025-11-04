戦略ポートフォリオの10月のリターン 戦略ポートフォリオの10月のリターンは、TOPIXに対して11bps、TOPIX500に対しては51bps劣後した。表1：リターン（％, 配当込み） 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成 前回のレポート10月31日付け「11月の戦略ポートフォリオ」で述べた通り、銘柄選択は悪くなかった。ポートフォリオの上昇率上位10銘柄を見ると、表2の通りで