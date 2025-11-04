MLB機構は4日（日本時間）、全米野球記者協会（BBWAA）の投票による年間各賞の最終候補3人を発表。ドジャース・大谷翔平（31）がナ・リーグMVP、そして、山本由伸（27）がナ・リーグサイ・ヤング賞のファイナリストに入った。【一覧】大谷翔平らドジャースが逆転Vへ総力戦、MLBプレーオフ日程＆結果ナ・リーグMVP最終候補者は大谷を始め、リーグ本塁打と打点の二冠王を獲得したK.シュワーバー（32、フィリーズ）と本塁打・打点がリ