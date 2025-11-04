元タレントの木下優樹菜さん（37）が3日、Instagramを更新。次女・茉叶菜さんが10歳の誕生日を迎えたことを報告し、顔出しショットを公開した。【映像】木下優樹菜さんの次女の顔出しショット13歳の長女・莉々菜さんと茉叶菜さん、2人の娘を育てている木下さんは、「次女まかちん10year's old。長女帝王切開からの、次女ブイバック出産を選択して16時間の陣痛にて…まぢ頑張った！！毎日超真っすぐで素直で全力なhappy girl Ma