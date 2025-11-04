２００６年に亡くなった故・岡田眞澄さんの長女で２０１９ミス・インターナショナル日本代表の岡田朋峰（ともみ）が、大役を務めることを報告した。４日までにインスタグラムを更新し「【お知らせ】この度、２０２６ミス・インターナショナル世界大会の総合司会を務めます」と２７日に都内で開催されるイベントの司会を担当すると報告。「２００５年、父は癌（がん）の復帰直後にミス・インターナショナル世界大会の司会を務め