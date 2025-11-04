任期満了に伴う三島村の村長選挙は4日告示され、これまでに現職と新人のあわせて3人が立候補を届け出ました。 三島村の村長選挙に立候補したのは、届け出順に新人で元三島村議会議員の岩切平治さん（70）、新人で元三島村経済課長の日高真吾さん（55）、現職で5期目を目指す大山辰夫さん（67）の3人で、いずれも無所属です。 ほかに目立った立候補の動きはなく、今のところ、この3人による選挙戦の公算が大きくなっています。