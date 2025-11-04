霧島市付近ではきのう3日夕方、最大で震度4を観測するなど、地震が相次ぎました。専門家は、火山性の地震ではなく、「地中の断層や岩盤のずれ」によるものとみています。 気象庁によりますと、3日午後7時18分ごろ、霧島市付近を震源地とする地震で、震度4を霧島市で観測しました。これまでに被害の情報は入っていません。 霧島市付近ではこの地震を含む震度1から4までの地震を3日午後5時半すぎから14回観測していますが、4日は観