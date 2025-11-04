ランサムウェアの目的に変化 ネット通販大手アスクルで発生した「ランサムウェア」（身代金要求型ウイルス）の感染によるシステム障害。同社では法人向け通販『ＡＳＫＵＬ』や個人向け通販『ＬＯＨＡＣＯ』などの業務を停止しており、顧客からの注文を受け付けることができない状態が続いている。親会社ＬＩＮＥヤフーや外部セキュリティ企業のエンジニアを含めて、全部で１００名規模の調査チームが対応にあたっ