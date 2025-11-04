秋田朝日放送 ４日未明、秋田市で新聞配達をしていた７０代の男性がクマに襲われけがをしました。警察によりますと、４日午前３時半ごろ秋田市下新城岩城で新聞配達中の７７歳の男性が体長およそ１ｍのクマに襲われました。男性は右目の近くと右手にけがをして秋田市内の病院で手当を受けました。 男性は新聞配達のため車を降りて住宅の玄関の方に向かっていたところ住宅脇の藪から出てきたクマに襲われたということです。