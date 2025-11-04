第７回輸入博会場のロレアルのブースで香水の香りを試す来場者。（２０２４年１１月９日撮影、上海＝新華社配信）【新華社上海11月4日】中国上海市で5〜10日、第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）が開催される。輸入博は引き続き世界中の企業に、革新的な成果を披露し、中国市場を開拓するための重要な機会を提供するとともに、中国の消費市場の新たなトレンドを観察する重要な窓口にもなりつつある。今年の輸入博では、大手企