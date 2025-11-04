石板灘生物群の研究で研究者が命名した「旋脊鋸形跡」。（南京＝新華社配信）【新華社南京11月4日】中国科学院南京地質古生物研究所は10月30日、同研究所の初期生命研究チームが湖北省宜昌市の石板灘生物群で、複雑な立体構造をもつ巣穴の生痕化石（生物の活動痕跡が残された化石）を初めてまとまった形で発見したと発表した。化石の年代は約5億5千万年前で、現時点で最も古い複雑な三次元動物巣穴化石の一つとされる。生物の