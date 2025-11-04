秋田朝日放送 秋田新幹線こまちの車内を活用して秋田に帰省しながら県内企業と交流ができる就活イベントが１２月に開かれます。 秋田県は１２月にＪＲ秋田支社と連携し、秋田新幹線こまちの一部車両を貸し切った就活イベントを開きます。秋田県出身の学生の県内就職を促すねらいで、就職活動を控えた大学３年生などが対象です。帰省のタイミングを活用し県内企業およそ１０社と交流できるイベントです。秋田への移動時間を