NHK総合で1日に中継された、ドジャースとブルージェイズによる米大リーグのワールドシリーズ第6戦の平均世帯視聴率（速報値）は、中盤から終盤にかけ関東地区が20.7％だったことが4日、ビデオリサーチの調査で分かった。ドジャースが球団初の2連覇を果たした第7戦はNHKBSで2日中継されたが、ビデオリサーチは視聴率を公表していない。第6戦の中継は、ドジャースに所属する大谷翔平選手や佐々木朗希選手の出身地である岩手地