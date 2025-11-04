佐々木朗希投手が沿道で集まるファンの“ロウキ”コールに照れました。ドジャースはワールドシリーズでブルージェイズとの最終戦までもつれる戦いを制し、世界一連覇を達成しました。日本時間4日には優勝パレードが行われ沿道にはドジャーブルーに身を包んだ多くのファンの声援があふれました。その中で、佐々木投手にも多くの声援が送られました。今季ドジャースに加入した佐々木投手は5月に負傷者リスト入りしていましたが、シー