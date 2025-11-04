ブラジルサッカー連盟(CBF)は3日、今月の国際親善試合に向けたブラジル代表メンバーを発表した。FWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)やMFカゼミーロ(マンチェスター・U)といった主力選手が前回から引き続き選ばれたほか、DFマルキーニョス(パリSG)が9月以来、MFファビーニョ(アルイテハド)が2022年カタールW杯以来の復帰。一方、大怪我を負った2023年10月を最後に代表から遠ざかるFWネイマール(サントス)は、今回も招集が