諫早市に初めての道の駅がオープンしました。 国道251号沿いにオープンした「道の駅251いいもりじゃがーロード」。 地元食材の販売のほか、休憩施設や観光案内所が設けられています。 （諫早市民） 「すごいきれいなところで、見たことない食材もあって楽しめた」 （大久保 諫早市長） 「避難所としても使えるし、いろいろな機能を併せ持った道の駅として活用してもらいたい」