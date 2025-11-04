hitomiが、CDデビュー30周年のアニバーサリーイヤーの集大成として自身初のオンラインライブ＜Re:CONNECT＞を11月3日に開催した。◆hitomi 動画「CANDY GIRL」「LOVE 2000」「SAMURAI DRIVE」といった代表曲から、ファンには垂涎の的となった「BLADE RUNNER」「flow」「Supernova」「WORLD! WIDE! LOVE!」など久々に演奏される楽曲まで、広くそして深い12曲がラインナップされた。事前に発表されていた持田香織とDo As Infinityの