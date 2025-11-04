マライア・キャリーが自身のInstagramを更新。日本滞在中にハロウィンを楽しむ様子を公開した。 【写真】①日本でハロウィンを満喫するマライア・キャリー／②～⑥エド・シーラン、ジャスティン・ビーバー、レディー・ガガらの仮装ショット ■マライア・キャリーでロリィタファッションでハローキティとご対面！双子の子ども達はハチワレとうさぎに仮装