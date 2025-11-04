パラレルシンガー・七海うららが、2025年11月2日東京公演をもって、自身初の全国ツアー＜1st Real Tour『Uralock』＞を完遂し、2026年夏Zeppでのライブ開催を発表した。◆七海うらら 画像リアルとバーチャルを行き来する“パラレルシンガー”として魅せるワンマンライブ＜Parallel Show＞は過去2度開催し話題を集める中、今年は全編“リアルの姿”のみでバンドを背負ったライブハウスツアーという業界の常識を覆す新たな挑戦をして