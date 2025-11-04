Snow Manの向井康二が自身のInstagramのストーリーズを更新。木村拓哉との2ショットを公開し、ファンを喜ばせている。 【画像】向井康二＆木村拓哉の“先輩後輩”ショット ■向井康二「今日木村さんに会えた！」満面の笑顔で報告 投稿では、向井が「今日木村さんに会えた！ 写真撮ってくださりありがとうございます^^」とコメントを添え、楽屋で撮影した2ショットを公開。グレーのスウェットにチェックシャツ