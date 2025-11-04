26年前、名古屋市で当時32歳の女性が殺害された事件で、女性の夫が逮捕された女から、大学時代に突然訪問をうけていたことがわかりました。警察は女の執着が犯行につながった可能性もあるとみて慎重に調べています。◇26年前の事件で、妻・奈美子さんを亡くした高羽悟さんは、逮捕された、安福久美子容疑者と高校の同級生で、好意を伝えられていたということですが、大学時代に、突然訪問をうけていたことを明らかにしました