串カツ田中では、11月11日を“串カツ田中の日”記念日として毎年キャンペーンを実施。今年の「串カツ田中の日」キャンペーンは、10日から14日の期間限定で、豪華2本立ての企画を用意している。【比較写真】うずらも増量！サイズアップメニュー一覧11月11日という暦の数字の並びが、“串が4本並んでいるように見える”ことから、串カツ田中では“串カツ田中の日”と名付け、2015年より毎年キャンペーンを開催。16年には、日本記