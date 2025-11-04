全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・銀座の寿司店『おたる政寿司銀座』です。『おたる政寿司』の魚介を銀座で愛でる口福寿司の街として知られる小樽。その中心にある「寿司屋通り」の成り立ちに関わったひとりが、『おたる政寿司本店』の2代目。そんな小樽の名店の味を、遥か遠く銀座で気軽に味わえるのがここ。小樽6600円（ランチ）『おたる政寿司銀座』小樽6600円