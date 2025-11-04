記憶力や認知機能の低下を特徴とするアルツハイマー病は、世界中の高齢者やその家族に影響を与える重大な神経変性疾患です。そんなアルツハイマー病の進行を「1日5000歩」歩くだけで遅らせることが可能かもしれないとの研究結果を、アメリカの医療研究機関であるマス・ジェネラル・ブリガムが率いる研究チームが発表しました。Physical activity as a modifiable risk factor in preclinical Alzheimer’s disease | Nature Medici