政府は外国人に関わる政策など、高市政権肝いりの政策についての初会合を相次いで開催しました。政府は4日午前10時半から、外国人政策に関する「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」の初会合を開きました。高市首相：一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆さまが不安や不公平を感じる状況が生じている。排外主義とは一線を画しつつも、こうした行為には政府として毅然と対応をし